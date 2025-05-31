Зеленський висловився про переговори з РФ у Стамбулі

Переговори в Стамбулі — Зеленський у зверненні зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються на переговори в Туреччину. За його словами, це не дуже серйозно.
Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у суботу, 31 травня.
Переговори в Стамбулі
Глава держави заявив, що країна готується до нових дипломатичних кроків разом із партнерами в Європі та США.
За його словами, наразі в України, Туреччини, Штатів та інших партнерів немає інформації, з чим РФ збирається на переговори в Стамбул.
Зеленський зазначив, що вчора щодо цього говорив із Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Глава держави зауважив, що всі у світі хочуть, аби дипломатія запрацювала та відбулося припинення вогню.
"Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 30 травня Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом. Вони обговорили можливу зустріч наступного тижня.
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що делегація РФ вирушить до Стамбула 2 червня.
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