Зеленський і Ердоган 30 травня обговорили можливу зустріч у Стамбулі

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, сторони обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі.

Про це глава держави повідомив у Telegram у пʼятницю, 30 травня.

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Розмова Зеленського з Ердоганом

Зеленський подякував Ердогану та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Сторони говорили про першу зустріч у Стамбулі, а також обмін полоненими, який є важливим досягненням, але єдиним. Зеленський зазначив, що повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру.

"Обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі і за яких умов Україна готова взяти в ній участь. Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів", — розповів глава держави.

Окремо сторони обговорили про участь Туреччини в саміті Україна — Південно-Східна Європа.

Зеленський подякував за кроки та ідеї, які можуть принести необхідний результат.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ердоган готовий прийняти новий тур перемовин між Україною та Росією, який може відбутися вже 2 червня.

А міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна передала Україні позицію Росії стосовно переговорного процесу.