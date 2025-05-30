Зеленский и Эрдоган 30 мая обсудили возможную встречу в Стамбуле

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, стороны обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 30 мая.

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Разговор Зеленского с Эрдоганом

Зеленский поблагодарил Эрдогана и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Стороны говорили о первой встрече в Стамбуле, а также об обмене пленными, который является важным достижением, но единственным. Зеленский отметил, что должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру.

"Обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и при каких условиях Украина готова принять в ней участие. Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов", — рассказал глава государства.

Отдельно стороны обсудили об участии Турции в саммите Украина — Юго-Восточная Европа.

Зеленский поблагодарил за шаги и идеи, которые могут принести необходимый результат.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Эрдоган готов принять новый тур переговоров между Украиной и Россией, который может состояться уже 2 июня.

А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна передала Украине позицию России относительно переговорного процесса.