Зеленский высказался о переговорах с РФ в Стамбуле

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет четкой информации, с чем россияне собираются на переговоры в Турцию. По его словам, это не очень серьезно.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в субботу, 31 мая.

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Глава государства заявил, что страна готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и США.

По его словам, пока у Украины, Турции, Штатов и других партнеров нет информации, с чем РФ собирается на переговоры в Стамбул.

Зеленский отметил, что вчера по этому поводу говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства отметил, что все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и произошло прекращение огня.

"Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру", — добавил Зеленский.

Напомним, 30 мая Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Они обсудили возможную встречу на следующей неделе.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что делегация РФ отправится в Стамбул 2 июня.