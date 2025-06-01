Зеленский раскрыл детали предстоящей встречи в Стамбуле

Зеленский определил позиции Украины перед встречей в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский определил позиции перед встречей с российской стороной в Стамбуле, которая состоится в понедельник, 2 июня. Также лидер сообщил, что украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Об этом глава государства проинформировал в воскресенье, 1 июня, в Telegram.
Переговоры в Стамбуле 2 июня — Зеленский раскрыл детали
"Заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины. Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия", — сообщил лидер Украины.
А также добавил, что сейчас делается все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей.
"Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", — подчеркнул Зеленский.
В то же время глава государства разъяснил, что среди ключевых задач и требований:
- Первое — полное и безусловное прекращение огня;
- Второе — освобождение пленных;
- Третье — возвращение похищенных детей.
"И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, — готовить встречу на высшем уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", — резюмировал Зеленский.
Напомним, что недавно Зеленский заявил, что пока нет четкой информации, с чем россияне собираются на переговоры в Турцию.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что российская делегация отправится в Стамбул 2 июня.
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