Зеленский раскрыл детали предстоящей встречи в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский определил позиции перед встречей с российской стороной в Стамбуле, которая состоится в понедельник, 2 июня. Также лидер сообщил, что украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Об этом глава государства проинформировал в воскресенье, 1 июня, в Telegram.

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"Заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины. Наша оборона, наши активные действия и наша дипломатия", — сообщил лидер Украины.

А также добавил, что сейчас делается все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей.

"Определил задачи на ближайшее время. Определил также позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", — подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства разъяснил, что среди ключевых задач и требований:

Первое — полное и безусловное прекращение огня;

Второе — освобождение пленных;

Третье — возвращение похищенных детей.

"И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, — готовить встречу на высшем уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что недавно Зеленский заявил, что пока нет четкой информации, с чем россияне собираются на переговоры в Турцию.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что российская делегация отправится в Стамбул 2 июня.