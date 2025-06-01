Туреччина працює над організацією зустрічі України та Росії в Стамбулі, заявив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна працює, щоб звести Україну і Росію в Стамбулі. Переговори мають бути вже наступного тижня.

Про це йдеться на офіційному акаунті адміністрації президента Туреччини в соцмережі Х.

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У публікації йдеться, що Ердоган провів телефонну розмову з президентом Болгарії Руменом Радєвим. Під час переговорів, зокрема, було порушено тему війни в Україні.

"Наш президент заявив, що тривають зусилля з припинення війни між Україною і Росією, що чутлива політика Болгарії з цього питання уважно відстежується, і що Туреччина працює над тим, щоб звести сторони в Стамбулі, щоб забезпечити мир у регіоні", — зазначено в пості.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, що 16 травня між Україною і Росією відбулися перші за три роки прямі переговори про завершення війни. У рамках цієї зустрічі сторони домовилися обміняти полонених у форматі "1000 на 1000" (що вже реалізовано), а також підготувати до наступної зустрічі свої бачення можливого перемир'я.

Крім того, нещодавно між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Після неї диктатор вийшов до журналістів і заявив, що РФ готова працювати з Україною над "меморандумом", який, зокрема, включатиме припинення вогню.

Цього тижня Росія запропонувала провести в понеділок, 2 червня, другий раунд переговорів. Пізніше міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що українська сторона вже передала Росії свій варіант документа, проте РФ свій "меморандум" так і не представила.

Глава ОП Андрій Єрмак у п'ятницю зазначив, що Україна готова до наступних переговорів, але до моменту зустрічі хоче отримати від Москви їхній варіант щодо можливого перемир'я.

"Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо долучитися до конструктивної дискусії. Це означає, що важливо отримати проєкт від Росії", — сказав Єрмак.

Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що ні Україна, ні Туреччина, ні США - не отримали російський варіант "документа". Тому досі незрозуміло, з чим делегація РФ збирається їхати до Стамбула.