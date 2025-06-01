Турция работает над организацией встречи Украины и России в Стамбуле, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Anadolu

Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна работает, чтобы свести Украину и Россию в Стамбуле. Переговоры должны быть уже на следующей неделе.

Об этом говорится на официальной аккаунте администрации президента Турции в соцсети Х.

Реклама

Читайте также:

Подготовка нового раунда переговоров

В публикации сказано, что Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Болгарии Руменом Радевым. В ходе переговоров, в том числе, была затронута тема войны в Украине.

"Наш президент заявил, что продолжаются усилия по прекращению войны между Украиной и Россией, что чувствительная политика Болгарии по этому вопросу внимательно отслеживается, и что Турция работает над тем, чтобы свести стороны в Стамбуле, чтобы обеспечить мир в регионе", — указано в посте.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, что 16 мая между Украиной и Россией состоялись первые за три года прямые переговоры о завершении войны. В рамках этой встречи стороны договорились обменять пленных в формате "1000 на 1000" (что уже реализовано), а также подготовить к следующей встрече свои виденья возможного перемирия.

Кроме того, недавно между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. После него диктатор вышел к журналистам и заявил, что РФ готова работать с Украиной над "меморандумом", который в том числе, будет включать прекращение огня.

На этой неделе Россия предложила провести в понедельник, 2 июня, второй раунд переговоров. Позже министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская сторона уже передала России свой вариант документа, однако РФ свой "меморандум" так и не представила.

Глава ОП Андрей Ермак в пятницу отметил, что Украина готова к следующим переговорам, но до момента встречи хочет получить от Москвы их вариант по возможному перемирию.

"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим присоединиться к конструктивной дискуссии. Это означает, что важно получить проект от России", — сказал Ермак.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что ни Украина, ни Турция, ни США — не получили российский вариант "документа". Поэтому до сих пор неясно, с чем делегация РФ собирается ехать в Стамбул.