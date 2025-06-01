Переговоры в Турции с Россией — Украина представит план завершения войны

Переговоры в Стамбуле 16 мая. Фото: t.me/ermaka2022

В Стамбуле в понедельник, 2 июня, состоится новый раунд российско-украинских переговоров. Известно, что делегация Украины представит дорожную карту для окончания войны.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 1 июня.

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По информации СМИ, дорожная карта будет иметь такую последовательность для мирного урегулирования:

полное прекращение огня минимум на 30 дней;

возвращение всех пленных между сторонами;

возвращение украинских детей, вывезенных на территорию, которую контролирует Россия;

После этого — встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Согласно этому плану, с участием США и европейских партнеров, Москва и Киев должны совместно выработать условия, которые позволят достичь договоренности о полном прекращении войны.

Reuters пишет, что рамочные условия мирного соглашения совпадают с условиями, которые ранее выдвинула Украина.

Кроме того, это включает отсутствие ограничений военной мощи Украины после заключения мирного соглашения, отсутствие международного признания суверенитета России над частями Украины, захваченными оккупантами, а также репарации для Украины.

Также сообщается, что нынешнее расположение линии фронта будет отправной точкой для переговоров по территории.

Напомним, 1 июня Зеленский очертил ключевые позиции накануне переговоров с представителями России в Стамбуле.

А лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара прилагает усилия для организации встречи между Украиной и Россией.