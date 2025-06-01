Переговоры в Турции с Россией — Украина представит план завершения войны

Переговоры в Стамбуле — что Украина предложит россиянам
В Стамбуле в понедельник, 2 июня, состоится новый раунд российско-украинских переговоров. Известно, что делегация Украины представит дорожную карту для окончания войны.
Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 1 июня.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
По информации СМИ, дорожная карта будет иметь такую последовательность для мирного урегулирования:
- полное прекращение огня минимум на 30 дней;
- возвращение всех пленных между сторонами;
- возвращение украинских детей, вывезенных на территорию, которую контролирует Россия;
После этого — встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Согласно этому плану, с участием США и европейских партнеров, Москва и Киев должны совместно выработать условия, которые позволят достичь договоренности о полном прекращении войны.
Reuters пишет, что рамочные условия мирного соглашения совпадают с условиями, которые ранее выдвинула Украина.
Кроме того, это включает отсутствие ограничений военной мощи Украины после заключения мирного соглашения, отсутствие международного признания суверенитета России над частями Украины, захваченными оккупантами, а также репарации для Украины.
Также сообщается, что нынешнее расположение линии фронта будет отправной точкой для переговоров по территории.
Напомним, 1 июня Зеленский очертил ключевые позиции накануне переговоров с представителями России в Стамбуле.
А лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара прилагает усилия для организации встречи между Украиной и Россией.
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