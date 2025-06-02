Переговоры в Стамбуле 2 июня — Украина прибыла в Турцию

Украинская делегация на переговорах. Иллюстративное фото: REUTERS/Arda Kucukkaya

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла на переговоры в Стамбул. Как известно, в понедельник, 2 июня, в 13:00 начнется встреча с делегацией РФ.

Об этом сообщает спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает "Суспільне".

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Переговоры в Стамбуле 2 июня

Во второй половине дня начнется второй раунд переговоров Украины и РФ в турецком городе Стамбуле. Украинскую делегацию как и в прошлый раз возглавляет Умеров. Также президент Владимир Зеленский добавил в состав представителей Украины представителя уполномоченного ВР по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрия Ковбаса и заместителя начальника Генштаба ВСУ Евгения Острянского.

Напомним, что уже известны предложения, которые Украина вынесет на обсуждение с РФ в Стамбуле. СМИ обнародовали три ключевые остановки дорожной карты переговоров, после чего возможна встреча на уровне лидеров.

Добавим, что Россия получила от Украины документ с предложениями урегулирования войны. Верхушка Кремля пожаловалась, что меморандум был на двух языках, ни один из которых не был на русском.