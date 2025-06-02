Мединський заявив, що Росія отримала від України меморандум про мир

Мединський заявив, що РФ отримала меморандум від України
Росія отримала від України варіант меморандуму про мирне врегулювання війни. Документ був двома мовами, але не російською.
Про це заявив глава делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський, повідомляє російське ЗМІ "Москва24".
Що сказав Мединський про меморандум України
За словами глави делегації РФ, документ було передано тільки українською та англійською мовами.
"Нічого, ми впоралися. У нашій делегації люди, які знають найрізноманітніші мови. Якщо що, двоє вільно володіють японською", — додав Мединський в інтерв'ю прокремлівському RT.
Переговори України та РФ
Нагадаємо, сьогодні 2 травня у Стамбулі має відбутися другий раунд мирних переговорів між Україною і Росією. Попередньо, зустріч запланована на 13:00 і пройде в палаці Чіраган.
Також ми писали, що Reuters учора розкрило пункти меморандуму України, який було передано Росії та США.
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