Мединський заявив, що Росія отримала від України меморандум про мир

Володимир Мединський. Фото: росЗМІ

Росія отримала від України варіант меморандуму про мирне врегулювання війни. Документ був двома мовами, але не російською.

Про це заявив глава делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський, повідомляє російське ЗМІ "Москва24".

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За словами глави делегації РФ, документ було передано тільки українською та англійською мовами.

"Нічого, ми впоралися. У нашій делегації люди, які знають найрізноманітніші мови. Якщо що, двоє вільно володіють японською", — додав Мединський в інтерв'ю прокремлівському RT.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, сьогодні 2 травня у Стамбулі має відбутися другий раунд мирних переговорів між Україною і Росією. Попередньо, зустріч запланована на 13:00 і пройде в палаці Чіраган.

Також ми писали, що Reuters учора розкрило пункти меморандуму України, який було передано Росії та США.