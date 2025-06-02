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Мединський заявив, що РФ отримала меморандум від України

2 червня 2025 01:44
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Мединський заявив, що Росія отримала від України меморандум про мир
Володимир Мединський. Фото: росЗМІ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Росія отримала від України варіант меморандуму про мирне врегулювання війни. Документ був двома мовами, але не російською.

Про це заявив глава делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський, повідомляє російське ЗМІ "Москва24".

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За словами глави делегації РФ, документ було передано тільки українською та англійською мовами.

"Нічого, ми впоралися. У нашій делегації люди, які знають найрізноманітніші мови. Якщо що, двоє вільно володіють японською", — додав Мединський в інтерв'ю прокремлівському RT.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, сьогодні 2 травня у Стамбулі має відбутися другий раунд мирних переговорів між Україною і Росією. Попередньо, зустріч запланована на 13:00 і пройде в палаці Чіраган.

Також ми писали, що Reuters учора розкрило пункти меморандуму України, який було передано Росії та США.

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