Мединский заявил, что Россия получила от Украины меморандум о мире

Владимир Мединский. Фото: росСМИ

Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании войны. Документ был на двух языках, но не на российском.

Об этом заявил глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский, сообщает российское СМИ "Москва24".

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По словам главы делегации РФ, документ был передан только на украинском и английском языках.

"Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", — добавил Мединский в интервью прокремлевскому RT.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, сегодня 2 мая в Стамбуле должен состояться второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Предварительно, встреча запланирована на 13:00 и пройдет во дворце Чираган.

Также мы писали, что Reuters вчера раскрыло пункты меморандума Украины, который был передан России и США.