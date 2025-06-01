Переговоры РФ и Украины в Стамбуле — во сколько состоятся

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Стамбуле, Турция, в понедельник, 2 июня, состоятся переговоры между Россией и Украиной. Встреча запланирована на 13:00.

Об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

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Переговоры между делегациями Украины и России состоятся во дворце Чираган.

"Встреча делегаций Украины и Российской Федерации запланирована на завтра (2 июня) в 13:00 во дворце Чираган", — говорится в сообщении.

Известно, что представителям СМИ обустроят специальную зону.

Напомним, СМИ выяснили, что предложит Украина на переговорах в Стамбуле для российской делегации.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский обновил состав делегации, которая поедет на переговоры.