Переговоры РФ и Украины в Стамбуле — во сколько состоятся

Переговоры в Турции — во сколько запланирована встреча
В Стамбуле, Турция, в понедельник, 2 июня, состоятся переговоры между Россией и Украиной. Встреча запланирована на 13:00.
Об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации президента Турции.
Переговоры в Стамбуле
Переговоры между делегациями Украины и России состоятся во дворце Чираган.
"Встреча делегаций Украины и Российской Федерации запланирована на завтра (2 июня) в 13:00 во дворце Чираган", — говорится в сообщении.
Известно, что представителям СМИ обустроят специальную зону.
Напомним, СМИ выяснили, что предложит Украина на переговорах в Стамбуле для российской делегации.
Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский обновил состав делегации, которая поедет на переговоры.
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