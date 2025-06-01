Переговори РФ та України в Стамбулі — о котрій годині відбудуться

Переговори у Туреччині — о котрій годині запланована зустріч
У Стамбулі, Туреччина, у понеділок, 2 червня, відбудуться переговори між Росією та Україною. Зустріч запланована на 13:00.
Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
Переговори в Стамбулі
Переговори між делегаціями України та Росії відбудуться у палаці Чираган.
"Зустріч делегацій України та Російської Федерації запланована на завтра (2 червня) о 13:00 у палаці Чираган", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що представникам ЗМІ облаштують спеціальну зону.
Нагадаємо, ЗМІ зʼясували, що запропонує Україна на переговорах у Стамбулі для російської делегації.
Крім того, український лідер Володимир Зеленський оновив склад делегації, яка поїде на переговори.
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