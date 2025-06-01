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Переговори у Туреччині — о котрій годині запланована зустріч

1 червня 2025 19:30
Аркадій Пастула - Редактор
Переговори РФ та України в Стамбулі — о котрій годині відбудуться
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

У Стамбулі, Туреччина, у понеділок, 2 червня, відбудуться переговори між Росією та Україною. Зустріч запланована на 13:00.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

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Переговори між делегаціями України та Росії відбудуться у палаці Чираган.

"Зустріч делегацій України та Російської Федерації запланована на завтра (2 червня) о 13:00 у палаці Чираган", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що представникам ЗМІ облаштують спеціальну зону.

Нагадаємо, ЗМІ зʼясували, що запропонує Україна на переговорах у Стамбулі для російської делегації.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський оновив склад делегації, яка поїде на переговори.

Туреччина переговори Україна Росія Стамбул
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