Зеленський оновив склад делегації на переговори у Туреччині

Зеленський змінив склад делегації на переговори в Стамбулі
Президент України Володимир Зеленський змінив склад української делегації, яка поїде до Стамбулу на переговори з російською стороною у понеділок, 2 червня. Проте очільником делегації залишиться міністр оборони України Рустем Умєров.
Про це йдеться у відповідному указі №359/2025.
Переговорив з РФ — Зеленський змінив склад делегації
Згідно з указом глави держави, цього разу на переговори з російською стороною до Стамбула не поїде начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький.
Натомість в делегації будуть два нових члени:
- Юрій Ковбаса — представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
- Євгеній Острянський — заступник начальника Генштабу ЗСУ.
Раніше ми інформували, що Зеленський визначив позиції перед зустріччю із російською стороною в Стамбулі.
Також Зеленський заявив, що наразі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються на переговори в Туреччину.
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