Зеленський оновив склад делегації на переговори у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський змінив склад української делегації, яка поїде до Стамбулу на переговори з російською стороною у понеділок, 2 червня. Проте очільником делегації залишиться міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це йдеться у відповідному указі №359/2025.

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Згідно з указом глави держави, цього разу на переговори з російською стороною до Стамбула не поїде начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький.

Натомість в делегації будуть два нових члени:

Юрій Ковбаса — представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Євгеній Острянський — заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Скриншот указу Зеленського

Раніше ми інформували, що Зеленський визначив позиції перед зустріччю із російською стороною в Стамбулі.

Також Зеленський заявив, що наразі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються на переговори в Туреччину.