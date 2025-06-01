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Зеленский изменил состав делегации на переговоры в Стамбуле

1 июня 2025 18:50
Евтушенко Алина - редактор
Зеленский обновил состав делегации на переговоры в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации, которая поедет в Стамбул на переговоры с российской стороной в понедельник, 2 июня. Однако главой делегации останется министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом говорится в соответствующем указе №359/2025.

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Согласно указу главы государства, на этот раз на переговоры с российской стороной в Стамбул не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Зато в делегации будут два новых члена:

  • Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
  • Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ.
перегвоори з РФ Стамбул
Скриншот указа Зеленского

Ранее мы информировали, что Зеленский определил позиции перед встречей с российской стороной в Стамбуле.

Также Зеленский заявил, что пока нет четкой информации, с чем россияне собираются на переговоры в Турцию.

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