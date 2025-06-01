Зеленский обновил состав делегации на переговоры в Турции

Зеленский изменил состав делегации на переговоры в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации, которая поедет в Стамбул на переговоры с российской стороной в понедельник, 2 июня. Однако главой делегации останется министр обороны Украины Рустем Умеров.
Об этом говорится в соответствующем указе №359/2025.
Переговорил с РФ — Зеленский изменил состав делегации
Согласно указу главы государства, на этот раз на переговоры с российской стороной в Стамбул не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.
Зато в делегации будут два новых члена:
- Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);
- Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ.
Ранее мы информировали, что Зеленский определил позиции перед встречей с российской стороной в Стамбуле.
Также Зеленский заявил, что пока нет четкой информации, с чем россияне собираются на переговоры в Турцию.
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