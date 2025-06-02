Україна і Росія проводять переговори в Стамбулі — онлайн-трансляція

Делегації України та Росії на переговорах у Стамбулі. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Делегації України та Росії прибули до турецького Стамбула, де сьогодні, 2 червня, розпочнеться другий раунд переговорів між ними. Очікується, що сторони обговорять те, як має закінчитися війна.

Старт другого раунду переговорів між Україною та Росією запланований на 13:00 за київським часом. Зустріч має відбутися в палаці Чираган — п'ятизірковому готелі, який розташований на березі Босфору. Минула зустріч, нагадаємо, проходила у палаці Долмабахче.

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Делегація України на переговорах в Стамбулі 16 травня. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Що буде на переговорах

Очікується, що Україна та Росія на переговорах офіційно представлять власні меморандуми, у яких зафіксовані умови завершення війни.

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Україна напередодні вже передала Росії влаcний документ, Росія натомість відмовилась це робити. Скоріш за все, росіяни його покажуть та деталізують вже на переговорах.

Делегація України

Її, як і два тижні тому, очолив міністр оборони Рустем Умєров. До неї також увійшли:

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Радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ Олександр Дьяков.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою) Юрій Ковбаса.

Офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ апарату головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов.

Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський.

Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Євгеній Острянський.

Заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Андрій Фомін.

Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Шевченко.

Старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олександр Шеріхов.

Заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарьов.

Делегація Росії

Її знову очолив помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський.

До неї також увійшли представники Генштабу ЗС РФ та МЗС РФ.

Голова МЗС Туреччини Фідан на зустрічі України та Росії. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Про що домовились на минулій зустрічі

Найбільш конкретною домовленістю став обмін у форматі 1000 на 1000, який вже відбувся наприкінці травня. Він проходив у три етапи.

Також сторони обговорили можливе припинення вогню та зустріч на рівні президентів. До конкретики по цим питанням справа не дійшла.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умеров прибув до Стумбула, де заплановані переговори з представниками Російської Федерації. Його зустрів посол України в Туреччині Наріман Джелял.

Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія отримала від України варіант меморандуму про мирне врегулювання війни. Документ був двома мовами, але не російською.