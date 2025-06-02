Украина и Россия проводят переговоры в Стамбуле — онлайн-трансляция

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле — онлайн-трансляция
Делегации Украины и России прибыли в турецкий Стамбул, где сегодня, 2 июня, начнется второй раунд переговоров между ними. Ожидается, что стороны обсудят то, как должна закончиться война.
Старт второго раунда переговоров между Украиной и Россией запланирован на 13:00 по киевскому времени. Встреча должна состояться во дворце Чираган — пятизвездочном отеле, который расположен на берегу Босфора. Прошлая встреча, напомним, проходила во дворце Долмабахче.
Онлайн-трансляция
14:15. В предыдущей серии: первый раунд переговоров между Украиной и Россией состоялся 16 мая. Конкретика по войне достигнута не была, однако стороны тогда договорились о масштабном обмене пленными 1000 на 1000.
Его удалось провести в три этапа.
14:02. А вот так во дворец прибывала российская делегация.
13:45. Украинская делегация уже прибыла на место, где пройдут переговоры — во дворец Чираган. Пока ждем их начала.
13:30. Привет. Ну что, начинаем трансляцию второго раунда переговоров в Стамбуле. Он стартует на очень хорошем фоне, ну вы помните, что было вчера.
Что будет на переговорах
Ожидается, что Украина и Россия на переговорах официально представят собственные меморандумы, в которых зафиксированы условия завершения войны.
Украина накануне уже передала России собственный документ, Россия взамен отказалась это делать. Скорее всего, россияне его покажут и детализируют уже на переговорах.
Делегация Украины
Ее, как и две недели назад, возглавил министр обороны Рустем Умеров. В нее также вошли:
- Советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.
- Заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ Александр Дьяков.
- Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
- Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию) Юрий Ковбаса.
- Офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев.
- Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский.
- Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский.
- Заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад.
- Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
- Начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин.
- Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко.
- Старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Александр Шерихов.
- Заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ Евгений Шинкарев.
Делегация России
Ее снова возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.
В нее также вошли представители Генштаба ВС РФ и МИД РФ.
О чем договорились на прошлой встрече
Наиболее конкретной договоренностью стал обмен в формате 1000 на 1000, который уже состоялся в конце мая. Он проходил в три этапа.
Также стороны обсудили возможное прекращение огня и встречу на уровне президентов. До конкретики по этим вопросам дело не дошло.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Стумбул, где запланированы переговоры с представителями Российской Федерации. Его встретил посол Украины в Турции Нариман Джелял.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании войны. Документ был на двух языках, но не на русском.
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