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Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле — онлайн-трансляция

2 июня 2025 13:04
Александр Ильющенков - редактор-аналитик
Александр Ильющенков
редактор-аналитик
Украина и Россия проводят переговоры в Стамбуле — онлайн-трансляция
Делегации Украины и России на переговорах в Стамбуле. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS
Александр Ильющенков - редактор-аналитик
Александр Ильющенков
редактор-аналитик

Делегации Украины и России прибыли в турецкий Стамбул, где сегодня, 2 июня, начнется второй раунд переговоров между ними. Ожидается, что стороны обсудят то, как должна закончиться война.

Старт второго раунда переговоров между Украиной и Россией запланирован на 13:00 по киевскому времени. Встреча должна состояться во дворце Чираган — пятизвездочном отеле, который расположен на берегу Босфора. Прошлая встреча, напомним, проходила во дворце Долмабахче.

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Делегація України на переговорах
Делегация Украины на переговорах в Стамбуле 16 мая. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Онлайн-трансляция

14:15. В предыдущей серии: первый раунд переговоров между Украиной и Россией состоялся 16 мая. Конкретика по войне достигнута не была, однако стороны тогда договорились о масштабном обмене пленными 1000 на 1000.

Его удалось провести в три этапа.

14:02. А вот так во дворец прибывала российская делегация. 

13:45. Украинская делегация уже прибыла на место, где пройдут переговоры — во дворец Чираган. Пока ждем их начала.

13:30. Привет. Ну что, начинаем трансляцию второго раунда переговоров в Стамбуле. Он стартует на очень хорошем фоне, ну вы помните, что было вчера.

 

Что будет на переговорах

Ожидается, что Украина и Россия на переговорах официально представят собственные меморандумы, в которых зафиксированы условия завершения войны.

Украина накануне уже передала России собственный документ, Россия взамен отказалась это делать. Скорее всего, россияне его покажут и детализируют уже на переговорах.

Делегация Украины

Ее, как и две недели назад, возглавил министр обороны Рустем Умеров. В нее также вошли:

  • Советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.
  • Заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ Александр Дьяков.
  • Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
  • Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию) Юрий Ковбаса.
  • Офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев.
  • Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский.
  • Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский.
  • Заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад.
  • Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
  • Начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин.
  • Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко.
  • Старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Александр Шерихов.
  • Заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ Евгений Шинкарев.

Делегация России

Ее снова возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

В нее также вошли представители Генштаба ВС РФ и МИД РФ.

Фідан на зустрічі
Глава МИД Турции Фидан на встрече Украины и России. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

О чем договорились на прошлой встрече

Наиболее конкретной договоренностью стал обмен в формате 1000 на 1000, который уже состоялся в конце мая. Он проходил в три этапа.

Также стороны обсудили возможное прекращение огня и встречу на уровне президентов. До конкретики по этим вопросам дело не дошло.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Стумбул, где запланированы переговоры с представителями Российской Федерации. Его встретил посол Украины в Турции Нариман Джелял.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании войны. Документ был на двух языках, но не на русском.

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