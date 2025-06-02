Украина и Россия проводят переговоры в Стамбуле — онлайн-трансляция

Делегации Украины и России на переговорах в Стамбуле. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Делегации Украины и России прибыли в турецкий Стамбул, где сегодня, 2 июня, начнется второй раунд переговоров между ними. Ожидается, что стороны обсудят то, как должна закончиться война.

Старт второго раунда переговоров между Украиной и Россией запланирован на 13:00 по киевскому времени. Встреча должна состояться во дворце Чираган — пятизвездочном отеле, который расположен на берегу Босфора. Прошлая встреча, напомним, проходила во дворце Долмабахче.

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Делегация Украины на переговорах в Стамбуле 16 мая. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Онлайн-трансляция

14:15. В предыдущей серии: первый раунд переговоров между Украиной и Россией состоялся 16 мая. Конкретика по войне достигнута не была, однако стороны тогда договорились о масштабном обмене пленными 1000 на 1000.

Его удалось провести в три этапа.

14:02. А вот так во дворец прибывала российская делегация.

13:45. Украинская делегация уже прибыла на место, где пройдут переговоры — во дворец Чираган. Пока ждем их начала.

13:30. Привет. Ну что, начинаем трансляцию второго раунда переговоров в Стамбуле. Он стартует на очень хорошем фоне, ну вы помните, что было вчера.

Что будет на переговорах

Ожидается, что Украина и Россия на переговорах официально представят собственные меморандумы, в которых зафиксированы условия завершения войны.

Украина накануне уже передала России собственный документ, Россия взамен отказалась это делать. Скорее всего, россияне его покажут и детализируют уже на переговорах.

Делегация Украины

Ее, как и две недели назад, возглавил министр обороны Рустем Умеров. В нее также вошли:

Советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ Александр Дьяков.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию) Юрий Ковбаса.

Офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев.

Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский.

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад.

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

Начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрей Фомин.

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко.

Старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Александр Шерихов.

Заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ Евгений Шинкарев.

Делегация России

Ее снова возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

В нее также вошли представители Генштаба ВС РФ и МИД РФ.

Глава МИД Турции Фидан на встрече Украины и России. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

О чем договорились на прошлой встрече

Наиболее конкретной договоренностью стал обмен в формате 1000 на 1000, который уже состоялся в конце мая. Он проходил в три этапа.

Также стороны обсудили возможное прекращение огня и встречу на уровне президентов. До конкретики по этим вопросам дело не дошло.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Стумбул, где запланированы переговоры с представителями Российской Федерации. Его встретил посол Украины в Турции Нариман Джелял.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании войны. Документ был на двух языках, но не на русском.