1000 украинцев вернулись домой из плена — детали о самом большом обмене

Освобожденный из плена военнослужащий ВСУ. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Последний обмен пленными между Украиной и Россией стал крупнейшим с начала полномасштабной войны — за три дня удалось вернуть домой тысячу украинцев. По словам журналистки Галины Остаповец, которая освещала события, договоренности об этом обмене были достигнуты на прошлой неделе в Стамбуле во время переговоров между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции.

Об этом Галина Остаповец сообщила в эфире Ранок.LIVE.

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Россия и в дальнейшем нарушает конвенции о содержании пленных

"Это — один из самых успешных результатов таких переговоров. Тысяча бойцов и гражданских вернулись, тысяча семей стали счастливее. Мы имели честь быть свидетелями первых встреч", — рассказывает Галина Остаповец.

Журналистка подчеркнула, что большинство возвращенных находились в абсолютной информационной изоляции. Некоторые провели в плену 36 месяцев - три года без писем, без звонков, без вестей от родных. Часто они даже не знали, где находятся, и узнавали об обмене лишь за несколько часов до выезда. По словам Остаповец, последние списки на обмен формировались в буквальном смысле за несколько минут до отправления.

Также Галина Остаповец отметила, что состояние многих украинцев было настолько тяжелым, что журналисты не могли с ними пообщаться — речь идет как о физическом истощении, так и о психологическом шоке.

Среди возвращенных были и гражданские — например, 120 человек, освобожденных в пятницу. Но с ними не удалось поговорить из-за крайне тяжелого состояния.

В то же время, Галина Остаповец отметила: несмотря на определенное улучшение условий содержания, которое наблюдается после начала переговоров (некоторых пленных перестали бить, им дают немного больше еды), россияне и в дальнейшем грубо нарушают Женевские конвенции. Международные организации, в частности Красный Крест, не имеют доступа к украинским военнопленным. Наибольшее возмущение вызывает отказ России возвращать бойцов полка "Азов".

"По последним данным, было возвращено несколько десятков защитников Мариуполя, однако не вернули ребят из "Азова", и об этом писал командир "Азова" вчера в своих социальных сетях, и действительно Россия отказывается возвращать наших "азовцев". Потому что эта бригада является для них такой абсолютно красной тряпкой, можно так сказать. Потому что очень мотивированные ребята — и россияне их наотрез отказываются возвращать", — заключает Остаповец.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, почему из плена не вернулись "азовцы", а также по какой причине не могут вернуть из российского заключения военнослужащих, которые попали в плен с 2014 года.

Некоторые из военнослужащих, которых вернули из плена, рассказали, как россияне не оказывали надлежащей медицинской помощи раненым.