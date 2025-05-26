1000 українців повернулися додому з полону — деталі про найбільший обмін

Звільнений з полону військовослужбовець ЗСУ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Останній обмін полоненими між Україною та Росією став найбільшим від початку повномасштабної війни — за три дні вдалося повернути додому тисячу українців. За словами журналістки Галини Остаповець, яка висвітлювала події, домовленості про цей обмін були досягнуті минулого тижня у Стамбулі під час переговорів між українською та російською делегаціями за посередництва Туреччини.

Про це Галина Остаповець повідомила в ефірі Ранок.LIVE.

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Росія й надалі порушує конвенції про утримання полонених

"Це — один із найуспішніших результатів таких переговорів. Тисяча бійців та цивільних повернулися, тисяча родин стали щасливішими. Ми мали за честь бути свідками перших зустрічей", — розповідає Галина Остаповець.

Журналістка підкреслила, що більшість повернених перебували в абсолютній інформаційній ізоляції. Деякі провели в полоні 36 місяців — три роки без листів, без дзвінків, без звісток від рідних. Часто вони навіть не знали, де перебувають, і дізнавалися про обмін лише за кілька годин до виїзду. За словами Остаповець, останні списки на обмін формувалися в буквальному сенсі за кілька хвилин до відправлення.

Також Галина Остаповець зауважила, що стан багатьох укораїнців був настільки важким, що журналісти не могли з ними поспілкуватися — ідеться як про фізичне виснаження, так і про психологічний шок.

Серед повернутих були і цивільні — наприклад, 120 осіб, звільнених у п’ятницю. Але з ними не вдалося поговорити через вкрай тяжкий стан.

Водночас, Галина Остаповець наголосила: попри певне покращення умов утримання, яке спостерігається після початку перемовин (деяких полонених перестали бити, їм дають трохи більше їжі), росіяни й надалі грубо порушують Женевські конвенції. Міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест, не мають доступу до українських військовополонених. Найбільше обурення викликає відмова Росії повертати бійців полку "Азов".

"За останніми даними, було повернуто кілька десятків оборонців Маріуполя, проте не повернули хлопців із "Азову", і про це писав командир "Азову" вчора у своїх соціальних мережах, і справді Росія відмовляється повертати наших "Азовців". Тому що ця бригада є для них такою абсолютно червоною ганчіркою, можна так сказати. Тому що дуже вмотивовані хлопці і росіяни їх на відріз відмовляються повертати", — підсумовує Остаповець.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов пояснив, чому з полону не повернулися "азовці", а також з якої причини не можуть повернути з російського ув'язнення військовослужбовців, які потрапили в полон з 2014 року.

Дехто з військовослужбовців, яких повернули з полону, розповів, як росіяни не надавали належної медичної допомоги пораненим.