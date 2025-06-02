Переговори в Стамбулі 2 червня — Росія не показала меморандум

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Віктор Ковальчук / УНІАН

Другий раунд переговорів України та Росії стартує в другій половині дня 2 червня в Стамбулі. Попри це Москва досі не надіслала Києву меморандум з пропозиціями припинення війни.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.

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Переговори України та Росії 2 червня

Рішення щодо участі переговорів України ухвалювалося ледь не в останню мить, адже лише вчора президент Володимир Зеленський підтвердив участь України в переговорах та затвердив склад делегації, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров.

Водночас досі залишається невідомою позиція Росія, яка досі не представила свій меморандум ні Україні, ні США, про що домовлялися після першого раунду переговорів. Попри те, що участь України була довгий час під питанням, російські пропагандистські журналісти ще з неділі, 1 червня, прибули на зустріч делегацій.

Наразі станом на ранок 2 червня порядок денний переговорів невідомий. ЗМІ прогнозують, що сторони будуть обговорювати припинення вогню на суші, морі та в повітрі, щоправда, на який термін — невідомо. Крім того, немає інформації, що в зустрічі візьмуть участь представники Франції, Німеччини та Великої Британії.

Зазначимо, що Україна прибула до Стамбулу з сильними позиціями, адже в неділю, 1 червня, СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників. В результаті прицільних ударів ліквідовано 41 винищувач, за допомогою яких РФ обстрілювала українські міста.

Нагадаємо, що переговори України та Росії розпочнуться о 13:00. Українська делегація вже прибула до Стамбулу.

Також ми повідомляли, що Росія скаржилася на те, що Україна надіслала свій меморандум двома мовами, серед яких не було російської. Позиції були висвітлені українською та англійською.