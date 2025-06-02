Переговоры в Стамбуле 2 июня — Россия не показала меморандум

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

Второй раунд переговоров Украины и России стартует во второй половине дня 2 июня в Стамбуле. Несмотря на это Москва до сих пор не направила Киеву меморандум с предложениями прекращения войны.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

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Переговоры Украины и России 2 июня

Решение об участии переговоров Украины принималось едва ли не в последний момент, ведь только вчера президент Владимир Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах и утвердил состав делегации, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

В то же время до сих пор остается неизвестной позиция России, которая до сих пор не представила свой меморандум ни Украине, ни США, о чем договаривались после первого раунда переговоров. Несмотря на то, что участие Украины было долгое время под вопросом, российские пропагандистские журналисты еще с воскресенья, 1 июня, прибыли на встречу делегаций.

Сейчас по состоянию на утро 2 июня повестка дня переговоров неизвестна. СМИ прогнозируют, что стороны будут обсуждать прекращение огня на суше, море и в воздухе, правда, на какой срок — неизвестно. Кроме того, нет информации, что во встрече примут участие представители Франции, Германии и Великобритании.

Отметим, что Украина прибыла в Стамбул с сильными позициями, ведь в воскресенье, 1 июня, СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков. В результате прицельных ударов ликвидирован 41 истребитель, с помощью которых РФ обстреливала украинские города.

Напомним, что переговоры Украины и России начнутся в 13:00. Украинская делегация уже прибыла в Стамбул.

Также мы сообщали, что Россия жаловалась на то, что Украина прислала свой меморандум на двух языках, среди которых не было русского. Позиции были освещены на украинском и английском.