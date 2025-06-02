Рустем Умеров уже прибыл в Стамбул, где запланированы переговоры с РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот

Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Стумбул, где запланированы переговоры с представителями Российской Федерации. Его встретил посол Украины в Турции Нариман Джелял.

Об этом сообщают Новини.LIVE. В Турции работает наш журналист Галина Остаповец, которая будет в течение переговоров освещать самые актуальные события.

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Главными темами переговоров станут прекращение огня, обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей.

Украинские предложения

Как сообщали СМИ, Украина представила детальный план мира, который предусматривает:

— Полное и безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море.

— Обмен всеми пленными и возвращение всех депортированных украинских детей.

— Международные гарантии безопасности, в частности право Украины на вступление в ЕС и НАТО.

— Территориальные переговоры только после прекращения огня, с базовой линией по состоянию на 2014 год.

— Санкции против России остаются в силе до выплаты репараций или использования замороженных активов на восстановление Украины.

— 30-дневное перемирие, которое может быть продлено и будет контролироваться международными наблюдателями.

Как мы ранее сообщали, Украина направила документ меморандума, в котором содержатся условия мирного урегулирования войны. Он написан на двух языках, при этом русский не использовался.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации, которая поехала в Стамбул на переговоры с российской стороной. Однако Умеров остался ее руководителем.