Рустем Умєров вже прибув до Стамбула, де заплановані перемовини з РФ

Міністр оборони України Рустем Умеров. Фото: скріншот

Міністр оборони України Рустем Умеров прибув до Стумбула, де заплановані переговори з представниками Російської Федерації. Його зустрів посол України в Туреччині Наріман Джелял.

Про це повідомляють Новини.LIVE. У Туреччині працює наш журналіст Галина Остаповець, яка буде протягом переговорів висвітлювати найактуальніші події.

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Головними темами переговорів стануть припинення вогню, обмін полоненими та повернення депортованих українських дітей.

Українські пропозиції

Як повідомляли ЗМІ, Україна представила детальний план миру, який передбачає:

— Повне та безумовне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі.

— Обмін усіма полоненими та повернення всіх депортованих українських дітей.

— Міжнародні гарантії безпеки, зокрема право України на вступ до ЄС і НАТО.

— Територіальні переговори лише після припинення вогню, з базовою лінією станом на 2014 рік.

— Санкції проти Росії залишаються в силі до виплати репарацій або використання заморожених активів на відновлення України.

— 30-денне перемир’я, яке може бути продовжене та контролюватиметься міжнародними спостерігачами.

Як ми раніше повідомляли, Україна надіслала документ меморандуму, у якому містяться умови мирного врегулювання війни. Він написаний двома мовами, при цьому російська не використовувалась.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив склад української делегації, яка поїхала до Стамбула на переговори з російською стороною. Проте Умєров залишився її очільником.