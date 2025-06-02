Рустем Умєров вже прибув до Стамбула, де заплановані перемовини з РФ

Умеров прибув до Стамбула на заплановані переговори з РФ — відео
Міністр оборони України Рустем Умеров прибув до Стумбула, де заплановані переговори з представниками Російської Федерації. Його зустрів посол України в Туреччині Наріман Джелял.
Про це повідомляють Новини.LIVE. У Туреччині працює наш журналіст Галина Остаповець, яка буде протягом переговорів висвітлювати найактуальніші події.
Перемовини між Україною і Росією у Туреччині
Головними темами переговорів стануть припинення вогню, обмін полоненими та повернення депортованих українських дітей.
Українські пропозиції
Як повідомляли ЗМІ, Україна представила детальний план миру, який передбачає:
— Повне та безумовне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі.
— Обмін усіма полоненими та повернення всіх депортованих українських дітей.
— Міжнародні гарантії безпеки, зокрема право України на вступ до ЄС і НАТО.
— Територіальні переговори лише після припинення вогню, з базовою лінією станом на 2014 рік.
— Санкції проти Росії залишаються в силі до виплати репарацій або використання заморожених активів на відновлення України.
— 30-денне перемир’я, яке може бути продовжене та контролюватиметься міжнародними спостерігачами.
Як ми раніше повідомляли, Україна надіслала документ меморандуму, у якому містяться умови мирного врегулювання війни. Він написаний двома мовами, при цьому російська не використовувалась.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив склад української делегації, яка поїхала до Стамбула на переговори з російською стороною. Проте Умєров залишився її очільником.
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