Переговори України та Росії в Стамбулі — Новини.LIVE ексклюзивно з місця подій

Яка обстановка перед переговорами у Стамбулі — деталі Новини.LIVE
У Стамбулі стартує другий раунд переговорів України та Росії в понеділок, 2 червня. Зустріч має розпочатися о 13:00 за Києвом, водночас на місці події зібралося багато представників преси.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Обстановка перед переговорами України та Росії
Десятки медійників чекають біля палацу Чираган, де невдовзі має стартувати друга зустріч української та російської делегацій. Також серед журналістів можна помітити й російських пропагандистів.
Ми оперативно інформуватимемо про перебіг переговорів та висвітлюватимемо ключові заяви.
Нагадаємо, що Україна вже прибула на переговори з Росією. Зустріч відбувається попри те, що російська сторона досі не оприлюднила текст свого меморандуму. Відомо, що українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.
Також нещодавно ЗМІ оприлюднили пропозиції меморандуму України. В ний йдеться про припинення вогню, обмін всіма полоненими, гарантії безпеки, санкції проти Росії та 30-денне перемир'я.
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