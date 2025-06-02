Переговори України та Росії в Стамбулі — Новини.LIVE ексклюзивно з місця подій

Журналісти зібралися перед будівлею, де йтимуть переговори. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

У Стамбулі стартує другий раунд переговорів України та Росії в понеділок, 2 червня. Зустріч має розпочатися о 13:00 за Києвом, водночас на місці події зібралося багато представників преси.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Десятки медійників чекають біля палацу Чираган, де невдовзі має стартувати друга зустріч української та російської делегацій. Також серед журналістів можна помітити й російських пропагандистів.

Ми оперативно інформуватимемо про перебіг переговорів та висвітлюватимемо ключові заяви.

Журналісти біля палацу Чираган. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець



Нагадаємо, що Україна вже прибула на переговори з Росією. Зустріч відбувається попри те, що російська сторона досі не оприлюднила текст свого меморандуму. Відомо, що українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров.

Також нещодавно ЗМІ оприлюднили пропозиції меморандуму України. В ний йдеться про припинення вогню, обмін всіма полоненими, гарантії безпеки, санкції проти Росії та 30-денне перемир'я.