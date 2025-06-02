Переговоры Украины и России в Стамбуле — Новини.LIVE эксклюзивно с места событий

Журналисты собрались перед зданием, где будут идти переговоры. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

В Стамбуле стартует второй раунд переговоров Украины и России в понедельник, 2 июня. Встреча должна начаться в 13:00 по Киеву, при этом на месте события собралось много представителей прессы.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Десятки медийщиков ждут возле дворца Чираган, где вскоре должна стартовать вторая встреча украинской и российской делегаций. Также среди журналистов можно заметить и российских пропагандистов.

Мы оперативно будем информировать о ходе переговоров и освещать ключевые заявления.

Журналисты возле дворца Чираган. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Напомним, что Украина уже прибыла на переговоры с Россией. Встреча происходит несмотря на то, что российская сторона до сих пор не обнародовала текст своего меморандума. Известно, что украинскую делегацию возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также недавно СМИ обнародовали предложения меморандума Украины. В нем говорится о прекращении огня, обмен всеми пленными, гарантии безопасности, санкции против России и 30-дневное перемирие.