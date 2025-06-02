Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский назвал ожидания от переговоров в Стамбуле arrow

Зеленский назвал ожидания от переговоров в Стамбуле

2 июня 2025 13:11
Анастасия Писаненко - редактор
Переговоры в Стамбуле 2 июня — какие ожидания у Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно готовности Российской Федерации к конструктивным переговорам, в частности тем, которые планируются в Стамбуле. В то же время он отметил, что Украина ожидает конкретных решений.

Об этом украинский лидер заявил в Вильнюсе на саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран в понедельник, 2 июня.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от переговоров в Стамбуле

"Приоритетными остаются безусловное прекращение огня и решение гуманитарных вопросов — в частности, возвращение усыновленных детей. Не менее важны вопросы обмена пленными, освобождения гражданских лиц, журналистов и политических заключенных. Возвращение всех без исключения является ключевой задачей", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также сообщил, что во время саммита в Вильнюсе планируется обсуждение вопросов безопасности Украины и европейского региона в целом.

Среди основных тем — предоставление гарантий безопасности для Украины и формирование международной коалиции государств, готовых поддержать эти инициативы.

Напомним, что сегодня, 2 июня, в Стамбуле начинается второй этап переговоров между Украиной и Россией. Новини.LIVE рассказали, какая обстановка перед переговорами в Турции.

Украинская делегация уже прибыла на переговоры с Россией, которые продолжаются, несмотря на то, что российская сторона до сих пор не обнародовала свой меморандум. Главой украинской делегации является министр обороны Рустем Умеров.

Владимир Зеленский переговоры Россия Стамбул мирные переговоры
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама