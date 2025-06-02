Переговоры в Стамбуле 2 июня — какие ожидания у Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно готовности Российской Федерации к конструктивным переговорам, в частности тем, которые планируются в Стамбуле. В то же время он отметил, что Украина ожидает конкретных решений.

Об этом украинский лидер заявил в Вильнюсе на саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран в понедельник, 2 июня.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от переговоров в Стамбуле

"Приоритетными остаются безусловное прекращение огня и решение гуманитарных вопросов — в частности, возвращение усыновленных детей. Не менее важны вопросы обмена пленными, освобождения гражданских лиц, журналистов и политических заключенных. Возвращение всех без исключения является ключевой задачей", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также сообщил, что во время саммита в Вильнюсе планируется обсуждение вопросов безопасности Украины и европейского региона в целом.

Среди основных тем — предоставление гарантий безопасности для Украины и формирование международной коалиции государств, готовых поддержать эти инициативы.

Напомним, что сегодня, 2 июня, в Стамбуле начинается второй этап переговоров между Украиной и Россией. Новини.LIVE рассказали, какая обстановка перед переговорами в Турции.

Украинская делегация уже прибыла на переговоры с Россией, которые продолжаются, несмотря на то, что российская сторона до сих пор не обнародовала свой меморандум. Главой украинской делегации является министр обороны Рустем Умеров.