У МЗС України прокоментували переговори у Стамбулі

РФ наполягала, щоб США не було на переговорах — Тихий
2 червня 2025 16:05
Перемовини України та РФ у Стамбулі. Фото: Міноборони України
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував переговори України та Росії у Стамбулі, 2 червня. Він заявив, що росіяни наполягали, щоб США не було на перемовинах.
Про це Тихий сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
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