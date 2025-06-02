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РФ наполягала, щоб США не було на переговорах — Тихий

2 червня 2025 16:05
Євтушенко Аліна - редактор
У МЗС України прокоментували переговори у Стамбулі
Перемовини України та РФ у Стамбулі. Фото: Міноборони України
Євтушенко Аліна - редактор

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував переговори України та Росії у Стамбулі, 2 червня. Він заявив, що росіяни наполягали, щоб США не було на перемовинах.

Про це Тихий сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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