У МЗС України прокоментували переговори у Стамбулі

Перемовини України та РФ у Стамбулі. Фото: Міноборони України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував переговори України та Росії у Стамбулі, 2 червня. Він заявив, що росіяни наполягали, щоб США не було на перемовинах.

Про це Тихий сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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