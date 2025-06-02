В МИД Украины прокомментировали переговоры в Стамбуле

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Фото: Минобороны Украины

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал переговоры Украины и России в Стамбуле 2 июня. Он заявил, что россияне настаивали, чтобы США не было на переговорах.

Об этом Тихий сказал в Стамбуле во время общения с журналистами, информирует корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Представитель МИД отметил, что Россия требовала, чтобы не было американской стороны в Стамбуле.

"На первой встрече в Стамбуле в мае россияне настаивали, чтобы американцы не присутствовали в комнате. Для нас непонятно, почему для них это критично. По нашему мнению, американцы должны быть. Что они скрывают — это вопрос к ним", — сказал представитель МИД Георгий Тихий.

Кроме того, он добавил, что так же и на сегодняшней встрече россияне просили, чтобы не было США. Поэтому присутствует турецкая сторона.

"Для Украины является критически важным привлечение в процесс США и европейских партнеров. Мы считаем, что они должны быть частью мирных усилий. Именно поэтому сегодня утром первый заместитель министра Сергей Кислица и советник руководителя ОПУ Александр Бевз встретились с представителями Великобритании, Германии и Италии, с которыми скоординировали позиции перед этой встречей", — рассказал Тихий.

Кроме того, спикер МИД Украины заявил, что перед началом переговоров в Стамбуле 2 июня Россия так и не передала меморандум.

В то же время Украина во время переговоров в Стамбуле официально передала РФ список похищенных детей, которых необходимо вернуть.