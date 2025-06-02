Россия не представила свои условия перед началом переговоров - МИД

Георгий Тихий. Фото: Facebook Георгия Тихого

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле проходят переговоры между Киевом и Москвой. При этом украинская сторона не получила российский документ перед началом переговоров.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Перед началом международных переговоров соответствующий меморандум от РФ не был передан ни Украине, ни Турции, ни американской стороне.

"До начала встречи мы не получили российский документ, их видение. Турция не получила, американцы не получили. Это просто факт, и я не буду его комментировать дальше", — отметил он.

Уточняется, что переговоры ведутся с переводом на украинский, русский, английский и турецкий языки.

Детали по содержанию переговоров обещают предоставить позже представители делегации.

До этого Георгий Тихий высказался относительно переговоров между украинской и российской сторонами, которые состоялись 2 июня в Стамбуле. По его словам, Россия настойчиво выступала против участия Соединенных Штатов в этих переговорах.

Напомним, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация официально вручила российской стороне перечень незаконно вывезенных детей, которых требует вернуть на родину.