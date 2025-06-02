Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле 2 июня - Зеленский анонсировал новый обмен пленными

Готовим новый обмен — Зеленский заявил об окончании переговоров
Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле завершились. Готовится новый обмен военнопленными.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на саммите "Бухарестской девятки" в Вильнюсе в понедельник, 2 июня.
Переговоры в Стамбуле
Зеленский отметил, что украинская и российская стороны обменялись мнениями и готовят новый обмен пленными.
"В Стамбуле стороны обменялись мнениями, и мы готовим новый обмен военнопленными", — сказал Зеленский.
Информацию о подготовке к новому обмену пленными подтвердил и министр обороны Рустем Умеров.
"Мы договорились об обменах, скоро сообщим детали", — подчеркнул он.
Напомним, что Украина в течение трех дней, 23-25 мая, вернула из плена РФ 1000 защитников.
Также мы писали, что 2 июня в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и РФ.
Читайте Новини.LIVE!