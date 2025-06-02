Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле 2 июня - Зеленский анонсировал новый обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле завершились. Готовится новый обмен военнопленными.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на саммите "Бухарестской девятки" в Вильнюсе в понедельник, 2 июня.

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Переговоры в Стамбуле

Зеленский отметил, что украинская и российская стороны обменялись мнениями и готовят новый обмен пленными.

"В Стамбуле стороны обменялись мнениями, и мы готовим новый обмен военнопленными", — сказал Зеленский.

Информацию о подготовке к новому обмену пленными подтвердил и министр обороны Рустем Умеров.

"Мы договорились об обменах, скоро сообщим детали", — подчеркнул он.

Напомним, что Украина в течение трех дней, 23-25 мая, вернула из плена РФ 1000 защитников.

Также мы писали, что 2 июня в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и РФ.