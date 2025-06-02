Україна запропонувала Росії провести ще одну зустріч у період із 20 по 30 червня, — Умєров

Україна запропонувала РФ нові переговори — Умєров назвав дати
Україна запропонувала Росії провести ще одну зустріч у період із 20 по 30 червня. Такі перемовини можуть відбутися, якщо Москва на них погодиться.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на брифінгу в Стамбулі у понеділок, 2 червня.
Нові переговори з РФ
Умєров озвучив можливі дати наступного раунду переговорів з Росією, проте спочатку на них має погодитись Москва.
"Нова зустріч делегацій РФ та України може відбутися у період з 20 по 30 червня, якщо Москва на це погодиться", — сказав Умєров.
Міністр зазначив, що подальша зустріч з Росією матиме сенс лише за умови належної підготовки на рівні лідерів.
"Очікуємо на відповідь до кінця місяця", — додав Умєров.
Нагадаємо, 2 червня в Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями, під час яких обговорювали мирне врегулювання війни. Серед основних тем були: звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до Росії дітей.
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