Україна запропонувала Росії провести ще одну зустріч у період із 20 по 30 червня, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот

Україна запропонувала Росії провести ще одну зустріч у період із 20 по 30 червня. Такі перемовини можуть відбутися, якщо Москва на них погодиться.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на брифінгу в Стамбулі у понеділок, 2 червня.

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Умєров озвучив можливі дати наступного раунду переговорів з Росією, проте спочатку на них має погодитись Москва.

"Нова зустріч делегацій РФ та України може відбутися у період з 20 по 30 червня, якщо Москва на це погодиться", — сказав Умєров.

Міністр зазначив, що подальша зустріч з Росією матиме сенс лише за умови належної підготовки на рівні лідерів.

"Очікуємо на відповідь до кінця місяця", — додав Умєров.

Нагадаємо, 2 червня в Стамбулі відбулися переговори між українською та російською делегаціями, під час яких обговорювали мирне врегулювання війни. Серед основних тем були: звільнення українських військовополонених і повернення депортованих до Росії дітей.