Украина предложила России провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня, — Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот

Украина предложила России провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня. Такие переговоры могут состояться, если Москва на них согласится.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на брифинге в Стамбуле в понедельник, 2 июня.

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Умеров озвучил возможные даты следующего раунда переговоров с Россией, однако сначала на них должна согласиться Москва.

"Новая встреча делегаций РФ и Украины может состояться в период с 20 по 30 июня, если Москва на это согласится", — сказал Умеров.

Министр отметил, что дальнейшая встреча с Россией будет иметь смысл только при условии надлежащей подготовки на уровне лидеров.

"Ожидаем ответ до конца месяца", — добавил Умеров.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялись переговоры между украинской и российской делегациями, во время которых обсуждали мирное урегулирование войны. Среди основных тем были: освобождение украинских военнопленных и возвращение депортированных в Россию детей.