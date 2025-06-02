Россия предлагает перемирие на несколько дней на отдельных участках фронта

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле 2 июня. Фото: Минобороны Украины

В понедельник, 2 июня, во время переговоров в Стамбуле, российская делегация предложила Украине прекращение огня на отдельных участках фронта. Как отмечает российская сторона, это необходимо для того, что командиры могли забрать тела солдат.

Об этом сказал глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский во время общения с представителями СМИ.

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"Мы предложили прекращение огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня, чтобы командиры могли забрать тела солдат", — заявил Мединский.

Кроме того, он подтвердил договоренность об обмене "всех на всех" в двух категориях. А 6000 тел украинских бойцов, по его словам, якобы передадут в "одностороннем порядке".

"Россия передает Украине тела 6000 военных. Передача состоится на следующей неделе. Обмен "всех на всех" — о тяжелораненых и больных. Также по этой формуле обменяют не менее тысячи молодых солдат. Обмены будут происходить регулярно, "в рабочем порядке", — сказал глава делегации РФ.

Также он рассказал, что российский так называемый "меморандум", переданный украинской делегации, состоит из двух частей. По его словам, вторая часть меморандума РФ якобы предлагает ряд путей для прекращения боевых действий.

Ранее Рустем Умеров сообщил, что Россия не согласилась на прекращение огня.

Также он сказал, что украинская делегация предложила России провести еще одну встречу в июне этого года.