РФ продовжує вбивства — Зеленський побував на місці удару РФ у Києві

РФ відкидає припинення вогню — Зеленський про обстріл Києва
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 червня, побував на місці влучання у будинок в Солом'янському районі Києва. 17 червня російська ракета повністю знищила один під'їзд дев'ятиповерхівки.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Удар РФ по будинку в Києві
Зеленський сьогодні відвідав місце влучання російської фугасної ракети в багатоповерхівку у Солом'янському районі та вшанував памʼять загиблих.
"Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати", — зазначив він.
Президент наголосив, що цей обстріл — це нагадування світу, що Росія не бажає припиняти вогонь й хоче продовжувати вбивства. Він подякував усім партнерам, які розуміють, що Україна щодня має ставати сильнішою.
"Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни", — додав український лідер.
Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву 17 червня загинули 27 людей, з них 23 — у Солом'янському районі.
Також ми писали, що в пошкодженому будинку у Києві впала конструкція — проліт на сходах між верхніми поверхами.
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