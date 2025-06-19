РФ продовжує вбивства — Зеленський побував на місці удару РФ у Києві

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 червня, побував на місці влучання у будинок в Солом'янському районі Києва. 17 червня російська ракета повністю знищила один під'їзд дев'ятиповерхівки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Удар РФ по будинку в Києві

Зеленський сьогодні відвідав місце влучання російської фугасної ракети в багатоповерхівку у Солом'янському районі та вшанував памʼять загиблих.

Володимир Зеленський на місці удару. Фото: ОП

"Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати", — зазначив він.

Президент наголосив, що цей обстріл — це нагадування світу, що Росія не бажає припиняти вогонь й хоче продовжувати вбивства. Він подякував усім партнерам, які розуміють, що Україна щодня має ставати сильнішою.

Володимир Зеленський з посадовцями на місці атаки. Фото: ОП

"Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву 17 червня загинули 27 людей, з них 23 — у Солом'янському районі.

Також ми писали, що в пошкодженому будинку у Києві впала конструкція — проліт на сходах між верхніми поверхами.