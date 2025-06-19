РФ продолжает убийства - Зеленский побывал на месте удара РФ в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 июня, побывал на месте попадания в дом в Соломенском районе Киева. 17 июня российская ракета полностью уничтожила один подъезд девятиэтажки.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский сегодня посетил место попадания российской фугасной ракеты в многоэтажку в Соломенском районе и почтил память погибших.

Владимир Зеленский на месте удара. Фото: ОП

"Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать", — отметил он.

Президент подчеркнул, что этот обстрел — это напоминание миру, что Россия не желает прекращать огонь и хочет продолжать убийства. Он поблагодарил всех партнеров, которые понимают, что Украина ежедневно должна становиться сильнее.

Владимир Зеленский с чиновниками на месте атаки. Фото: ОП

"Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в результате российского удара по Киеву 17 июня погибли 27 человек, из них 23 — в Соломенском районе.

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