РФ продолжает убийства - Зеленский побывал на месте удара РФ в Киеве

РФ отвергает прекращение огня — Зеленский об обстреле Киева
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 июня, побывал на месте попадания в дом в Соломенском районе Киева. 17 июня российская ракета полностью уничтожила один подъезд девятиэтажки.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Удар РФ по дому в Киеве
Зеленский сегодня посетил место попадания российской фугасной ракеты в многоэтажку в Соломенском районе и почтил память погибших.
"Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать", — отметил он.
Президент подчеркнул, что этот обстрел — это напоминание миру, что Россия не желает прекращать огонь и хочет продолжать убийства. Он поблагодарил всех партнеров, которые понимают, что Украина ежедневно должна становиться сильнее.
"Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны", — добавил украинский лидер.
Напомним, в результате российского удара по Киеву 17 июня погибли 27 человек, из них 23 — в Соломенском районе.
Также мы писали, что в поврежденном доме в Киеве упала конструкция — пролет на лестнице между верхними этажами.
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