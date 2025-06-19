Россия уже 100 дней блокирует мирную инициативу США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что проходит 100 дней с момента, когда Украина безоговорочно согласилась на мирную инициативу США, которая предусматривала полное прекращение огня и начало реального мирного процесса. Однако за это время, по словам министра, Россия только усиливает агрессию и сознательно отвергает путь к прекращению войны.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X.

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Сибига подчеркнул, что Россия потеряла возможность остановить кровопролитие, ведь вместо поддержки усилий международных партнеров выбрала путь эскалации, продолжая террористические действия против Украины. Поэтому уже сто дней российская сторона блокирует инициативу, которую США представили как базовый шаг к миру.

Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот

"Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру. 100 дней российских манипуляций и упущенных возможностей прекратить войну. 100 дней Россия усиливает террор против Украины, а не прекращает его", — написал Сибига.

Также глава МИД Украины отметил, что следует усилить давление на Россию. Он видит, что только мир через силу способен закончить войну.

"Пришло время действовать сейчас и заставить Россию к миру. Мир через силу, усиление санкций и расширенные возможности для Украины", — подытожил Сибига.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о намерениях России в отношении Украины и торможении мирного урегулирования.

Между тем не все партнеры Украины готовы ввести санкции против России. В частности, Дональд Трамп заявил, что это "дорого обходится" экономике США.

Добавим, что Россия была готова прекратить огонь только на отдельных участках фронта, однако выдвинула дополнительные абсурдные требования.