Перемирие в Украине - в Кремле заявили, что Россия якобы имеет стратегическое преимущество на поле боя и не хочет его терять

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Anton Vaganov/Pool

Россия отказывается от безусловного прекращения огня в войне против Украины, поскольку страны Запада не демонстрируют намерений остановить военную помощь Киеву. Сейчас российская армия имеет "стратегическое преимущество" на фронте.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью Sky News.

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Позиция Кремля относительно перемирия

По словам Пескова, идея перемирия предусматривает остановку боевых действий с обеих сторон, однако Запад, в частности США, Великобритания и Франция, не дают никаких сигналов о сворачивании поставок вооружения Украине.

"Перемирие есть перемирие, и вы прекращаете боевые действия. Но Америка не говорит, что "мы прекратим любые поставки". Великобритания тоже этого не говорит. Франция тоже этого не говорит. В этом и заключается проблема", — заявил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что российская армия, по его словам, имеет "стратегическое преимущество" на фронте, и Москва не готова терять эту позицию.

"Почему мы должны ее терять? Мы не собираемся ее терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться", — добавил спикер Путина.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что прошло уже 100 дней с момента, когда Украина без условий согласилась на мирную инициативу Соединенных Штатов, которая предусматривала полное прекращение боевых действий.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не желает прекращать огонь и хочет продолжать убийства.