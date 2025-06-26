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Главная Новости дня Науседа ответил, есть ли сдвиги в переговорном процессе о мире

Науседа ответил, есть ли сдвиги в переговорном процессе о мире

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Дата публикации 26 июня 2025 12:49
Науседа заявил что только Трамп может повлиять на прекращение войны
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Науседа высказался о трудностях в переговорном процессе Саммит ЕС в Брюсселе

На саммите Европейского Союза, который начался 26 июня в Брюсселе, президент Литвы Гитанас Науседа выступил с заявлением о ходе переговоров между Украиной и Россией, а также о вызовах внутри ЕС, которые мешают продвижению важных решений. Науседа отметил, что, несмотря на постоянные трудности, Евросоюзу удается двигаться вперед, и он надеется на начало технического процесса переговоров с Украиной.

Об этом Гитанас Науседа сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, которая находится в Брюсселе.

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Науседа высказался о трудностях в переговорном процессе

Отдельное внимание Науседа уделил вопросу консенсуса среди государств-членов ЕС.

"Мы делаем это вместе и можем начать технический процесс переговоров. Надеюсь, Еврокомиссия имеет инструменты. Конечно, мы постоянно видим эти трудности, но в конце концов нам удается двигаться вперед. Возможно, на этот раз мы тоже добьемся успеха. Но одна страна не может злоупотреблять консенсусом, потому что это усложняет процесс в ЕС. Время сейчас очень важно, время дорогое. Если потеряем его, будем иметь проблемы. Перемирие между Украиной и Россией не будет скоро", — сказал Науседа.

На вопрос о возможной роли лидеров в предстоящих переговорах, Науседа сказал: "Президент Трамп имеет достаточно влияния на этого человека (Путина. — Ред.), и я считаю, он сможет использовать эти инструменты. Россию либо пригласят, либо заставят это сделать. Надеюсь, это возможно".

Он также отметил, что "возможно, он будет действовать решительнее, и мы достигнем прекращения огня".

Саммит ЕС в Брюсселе

Саммит в Брюсселе объединил лидеров 27 стран ЕС для обсуждения ряда насущных вопросов, среди которых - усиление санкций против России, реагирование на торговые угрозы со стороны США и ситуация на Ближнем Востоке. Ожидается, что одной из главных тем будет 18-й пакет санкций против России и пересмотр предельной цены на российскую нефть. Сейчас это основные меры, вызывающие наибольшие споры среди государств-членов.

Параллельно лидеры обсуждают рост оборонных расходов. Большинство прибыли на саммит ЕС после участия в короткой, но важной встрече НАТО, где пообещали существенно увеличить финансирование безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к саммиту через видеосвязь.

Среди других важных тем — поиск путей избежания новых пошлин США, критика в адрес Испании со стороны Дональда Трампа из-за недостаточных оборонных расходов, а также разногласия внутри ЕС в вопросах израильско-палестинского конфликта и климатической политики.

Саммит завершится итоговым заявлением, которое будет формировать политический курс ЕС на ближайшие четыре месяца, отражая настроения европейских лидеров относительно ключевых глобальных вызовов.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил недавно, почему Россия отказывается от переговоров с Украиной.

Добавим, что президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что страна увеличит расходы на оборону.

Гитанас Науседа Литва Дональд Трамп война в Украине Россия мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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