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Главная Новости дня Хорватия высказалась относительно войны и санкций против России

Хорватия высказалась относительно войны и санкций против России

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 13:18
Хорватия решительно против признания российских территориальных захватов
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: ОПУ
Ключові моменти Хорватия не признает оккупацию Украины и поддерживает санкции против России

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, выступая на саммите Европейского Союза 26 июня в Брюсселе, отметил, что окончательное мирное соглашение между Украиной и Россией не должно легализовать никакую форму агрессии или территориальных посягательств со стороны агрессора. Кроме того, он заверил, что Хорватия и в дальнейшем будет поддерживать Украину и выступит за введение санкций против России.

Об этом он заявил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец о переговорах и новом пакете санкций.

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Хорватия не признает оккупацию Украины и поддерживает санкции против России

Премьер подтвердил, что Хорватия поддерживает принятие 18-го пакета санкций против России, несмотря на возможные предостережения со стороны других государств-членов.

"Да, это Хорватия поддерживает 18-й пакет. Сегодня обсудим, есть ли у других стран предостережения. Но, как я говорил, мы находили решение раньше, найдем и сейчас", — сказал Андрей Пленкович.

На уточнение о его позиции относительно возможных переговоров между Киевом и Москвой, Пленкович ответил: "Относительно мира, конечно, все хотят прекращения огня и меньше жертв. Но моя позиция всегда была четкой. Конечное мирное соглашение между Украиной и Россией не должно одобрять агрессию, оккупацию или аннексию украинских земель".

Заявление хорватского премьера прозвучало на фоне широкого обсуждения политической позиции ЕС относительно войны в Украине. Саммит 26 июня объединил лидеров 27 государств Евросоюза для рассмотрения новых санкционных мер против России, пересмотра предельной цены на российскую нефть, ответов на экономические вызовы со стороны США, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Ожидается, что итоговое коммюнике саммита определит политические ориентиры ЕС на ближайшие месяцы, в частности относительно войны в Украине и перспектив ее завершения.

Напомним, вчера, 25 июня, Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что до конца 2025 года Украине передадут большие объемы помощи.

А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна увеличит расходы из ВВП на оборону. Также он добавил, что не видит близкой перспективы окончания войны в Украине.

санкции военная помощь Хорватия Украина денежная помощь
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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