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Главная Новости дня Науседа сделал заявление о перспективе членства Украины в ЕС

Науседа сделал заявление о перспективе членства Украины в ЕС

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Дата публикации 26 июня 2025 13:48
Вступление Украины в ЕС — президент Литвы сделал заявление относительно сроков
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Литва поддерживает Украину на пути в ЕС

Украина заслуживает четкой перспективы членства в ЕС. Переговоры о вступлении Украины в блок должны быть ускоренными.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время саммита Европейского Союза в четверг, 26 июня, сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Науседа призвал к последовательной поддержке Украины и озвучил четкую позицию относительно ее европейского будущего. Он назвал целесообразной политической целью полноценное членство Украины в Евросоюзе с 1 января 2030 года.

Лидер Литвы также призвал ЕС быть смелее в своей политике в отношении Украины, в частности в сфере безопасности и экономической помощи. Науседа предложил увеличить бюджет ЕС в рамках многолетних финансовых рамок на 2028-2034 годы с акцентом на финансирование оборонной отрасли и поддержку Украины.

"Нам нужно увеличить европейский бюджет в многолетних финансовых рамках до 2028-2034 годов. Прежде всего - для обороны, безопасности, поддержки Украины", сказал политик.

Науседа подчеркнул, что не видит никаких признаков готовности России к реальным переговорам и завершению войны. По его словам, РФ лишь имитирует диалог, поэтому ответ Евросоюза должен быть решительным.

"Я не очень оптимистичен относительно завершения войны в ближайшее время, потому что Россия только имитирует переговоры. Поэтому ответ должен быть четким — мы должны принять 18-й пакет санкций, без исключений и смягчений", — отметил он.

Ранее Хорватия высказалась относительно войны и санкций против России — основные тезисы.

Напомним, 25 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Страсбург. Там он примет участие в заседании Европейского совета.

Европейский союз Гитанас Науседа Украина саммит ЕС
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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