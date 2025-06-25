Зеленський прибув на засідання Євроради 25 червня - що відомо

Зеленський прибув у Страсбург. Фото: скриншот

У середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Страсбурга. Там він візьме участь у засіданні Європейської ради.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зеленського у Страсбурзі зустріли оплесками, словами подяки та гімном України.

У межах візиту глава держави планує підписати низку юридичних документів, які є важливим кроком на шляху до створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України.

Українська сторона наполягає на необхідності окремого юридичного механізму, який дозволив би розглядати саме злочин агресії — найвище міжнародне правопорушення, що було вчинене керівництвом Російської Федерації.

Крім того, сьогодні Володимир Зеленський провів ключову зустріч із лідерами країн формату E5 — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. У межах цих перемовин також відбулася окрема розмова з Генеральним секретарем НАТО.

Також сьогодні Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.