Зеленский прибыл на заседание Евросовета 25 июня - что известно

Зеленский прибыл в Страсбург на заседание Евросовета
В среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленскийприбыл в Страсбург. Там он примет участие в заседании Европейского совета.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что известно о прибытии Зеленского в Страсбург
Зеленского в Страсбурге встретили аплодисментами, словами благодарности и гимном Украины.
В рамках визита глава государства планирует подписать ряд юридических документов, которые являются важным шагом на пути к созданию специального международного трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины.
Украинская сторона настаивает на необходимости отдельного юридического механизма, который позволил бы рассматривать именно преступление агрессии — высшее международное правонарушение, совершенное руководством Российской Федерации.
Кроме того, сегодня Владимир Зеленский провел ключевую встречу с лидерами стран формата E5 — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В рамках этих переговоров также состоялся отдельный разговор с Генеральным секретарем НАТО.
Также сегодня Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.
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