Зеленский прибыл на заседание Евросовета 25 июня - что известно

Зеленский прибыл в Страсбург. Фото: скриншот

В среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленскийприбыл в Страсбург. Там он примет участие в заседании Европейского совета.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Зеленского в Страсбурге встретили аплодисментами, словами благодарности и гимном Украины.

В рамках визита глава государства планирует подписать ряд юридических документов, которые являются важным шагом на пути к созданию специального международного трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию против Украины.

Украинская сторона настаивает на необходимости отдельного юридического механизма, который позволил бы рассматривать именно преступление агрессии — высшее международное правонарушение, совершенное руководством Российской Федерации.

Кроме того, сегодня Владимир Зеленский провел ключевую встречу с лидерами стран формата E5 — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В рамках этих переговоров также состоялся отдельный разговор с Генеральным секретарем НАТО.

Также сегодня Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.