Зустріч Зеленського та Трампа 25 червня - що відомо

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну зустріч із лідером США Дональдом Трампом. За словами голови держави, сторони обговорили ключові питання, зокрема шляхи досягнення припинення вогню та встановлення справжнього миру в Україні.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Як пройшла зустріч Зеленського та Трампа

Під час розмови також йшлося про захист українського народу та подальші кроки задля гарантування безпеки країни.

Зеленський подякував Дональду Трампу та Сполученим Штатам за увагу до України й готовність допомагати у процесі мирного врегулювання.

"Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру", — зазначив Президент.

Деталі зустрічі поки не розголошуються, однак, як зауважив Зеленський, вони стануть відомі згодом.

Раніше журналістка Новини.LIVE розповіла подробиці щодо зустрічі Зеленського та Трампа на полях саміту НАТО.

Напередодні Дональд Трамп підтвердив можливість зустрічі із лідером України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі.