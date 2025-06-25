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Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом

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Дата публикации 25 июня 2025 16:57
Встреча Зеленского и Трампа 25 июня - что известно
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Ключові моменти Как прошла встреча Зеленского и Трампа

В среду, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательной встрече с лидером США Дональдом Трампом. По словам главы государства, стороны обсудили ключевые вопросы, в частности пути достижения прекращения огня и установления настоящего мира в Украине.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как прошла встреча Зеленского и Трампа

Во время разговора также речь шла о защите украинского народа и дальнейших шагах для обеспечения безопасности страны.

Зеленский поблагодарил Дональда Трампа и Соединенные Штаты за внимание к Украине и готовность помогать в процессе мирного урегулирования.

"Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", — отметил президент.

Детали встречи пока не разглашаются, однако, как отметил Зеленский, они станут известны позже.

Ранее журналистка Новини.LIVE рассказала подробности о встрече Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО.

Накануне Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп Украина
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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