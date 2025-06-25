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Головна Новини дня Зеленський зустрівся з лідерами країн формату E5 та Генсеком НАТО

Зеленський зустрівся з лідерами країн формату E5 та Генсеком НАТО

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 21:00
Зустріч Зеленського із лідерами країн E5 — що відомо
Зеленський на зустрічі з лідерами каїн E5. Фото: Офіс Президента
Ключові моменти Що відомо про переговори Зеленського із лідерами держав E5

У середу, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч із лідерами держав формату E5 — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Крім того, він переговорив із Генеральним секретарем НАТО.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Що відомо про переговори Зеленського із лідерами держав E5

Під час перемовин ключовою темою стало посилення захисту українського неба.

За словами глави держави, особливу увагу приділили системам протиповітряної оборони та засобам перехоплення іранських дронів-камікадзе "шахед", які Росія активно застосовує в атаках проти цивільної інфраструктури.

Окремим пунктом обговорення стало питання посилення тиску на Росію. Зеленський наголосив, що РФ не демонструє готовності до завершення війни, навпаки — продовжує наступальні дії. У цьому контексті важливими є санкції, зокрема щодо енергетичного та банківського секторів, боротьба з "тіньовим флотом" та впровадження вторинних обмежень.

Президент подякував партнерам за підтримку українського народу й військових, яких він назвав справжніми героями. Також він відзначив важливість навчальних місій із залученням реактивної авіації та нових пакетів військової допомоги.

Нагадаємо,  що сьогодні ж, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном. Під час переговорів глава української держави подякував новозеландському уряду за послідовну підтримку та прояв солідарності з Україною від перших днів повномасштабної агресії з боку Росії.

Володимир Зеленський НАТО переговори військова допомога президент
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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