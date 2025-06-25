Зустріч Зеленського та Лаксона 25 червня - що відомо

Українська делегація на переговорах із Новою Зеландією. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном. Глава держави висловив вдячність за солідарність цієї країни з українським народом від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Особливо президент відзначив значну гуманітарну та військову підтримку, а також новий пакет допомоги, що надається Україні.

"Обговорили інвестування у виробництво військової техніки в Україні та ініціативу, що допоможе боротися з іранськими "шахедами", якими Росія обстрілює наші міста", — написав Зеленський.

Український лідер підкреслив, що спільним баченням України та Нової Зеландії є необхідність сильних, скоординованих дій для зупинки російської агресії. Важливим кроком у цьому є запровадження жорстких санкцій проти всіх секторів економіки Росії, які фінансують її військову машину.

Президент подякував Новій Зеландії за підтримку в цей складний для України час.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, в рамках робочого візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

А 24 червня Зеленський зустрівся із лідером Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО в Нідерландах.