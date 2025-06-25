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Головна Новини дня Нова Зеландія посилює військову підтримку України — Зеленський

Нова Зеландія посилює військову підтримку України — Зеленський

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 16:34
Зустріч Зеленського та Лаксона 25 червня - що відомо
Українська делегація на переговорах із Новою Зеландією. Фото: Офіс Президента
Ключові моменти Про що говорили Зеленський і Лаксон

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном. Глава держави висловив вдячність за солідарність цієї країни з українським народом від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Особливо президент відзначив значну гуманітарну та військову підтримку, а також новий пакет допомоги, що надається Україні.

"Обговорили інвестування у виробництво військової техніки в Україні та ініціативу, що допоможе боротися з іранськими "шахедами", якими Росія обстрілює наші міста", — написав Зеленський.

Український лідер підкреслив, що спільним баченням України та Нової Зеландії є необхідність сильних, скоординованих дій для зупинки російської агресії. Важливим кроком у цьому є запровадження жорстких санкцій проти всіх секторів економіки Росії, які фінансують її військову машину.

Президент подякував Новій Зеландії за підтримку в цей складний для України час.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, в рамках робочого візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

А 24 червня Зеленський зустрівся із лідером Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО в Нідерландах.

Володимир Зеленський переговори військова допомога Нова Зеландія війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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