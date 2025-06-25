Зустріч Зеленського та Лаксона 25 червня - що відомо

Нова Зеландія посилює військову підтримку України — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном. Глава держави висловив вдячність за солідарність цієї країни з українським народом від початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це український лідер написав у Telegram.
Про що говорили Зеленський і Лаксон
Особливо президент відзначив значну гуманітарну та військову підтримку, а також новий пакет допомоги, що надається Україні.
"Обговорили інвестування у виробництво військової техніки в Україні та ініціативу, що допоможе боротися з іранськими "шахедами", якими Росія обстрілює наші міста", — написав Зеленський.
Український лідер підкреслив, що спільним баченням України та Нової Зеландії є необхідність сильних, скоординованих дій для зупинки російської агресії. Важливим кроком у цьому є запровадження жорстких санкцій проти всіх секторів економіки Росії, які фінансують її військову машину.
Президент подякував Новій Зеландії за підтримку в цей складний для України час.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, в рамках робочого візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
А 24 червня Зеленський зустрівся із лідером Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО в Нідерландах.
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