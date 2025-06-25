Встреча Зеленского и Лаксона 25 июня - что известно

Украинская делегация на переговорах с Новой Зеландией. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Глава государства выразил благодарность за солидарность этой страны с украинским народом с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Особенно Президент отметил значительную гуманитарную и военную поддержку, а также новый пакет помощи, предоставляемой Украине.

"Обсудили инвестирование в производство военной техники в Украине и инициативу, которая поможет бороться с иранскими "шахедами", которыми Россия обстреливает наши города", — написал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что общим видением Украины и Новой Зеландии является необходимость сильных, скоординированных действий для остановки российской агрессии. Важным шагом в этом является введение жестких санкций против всех секторов экономики России, которые финансируют ее военную машину.

Президент поблагодарил Новую Зеландию за поддержку в это сложное для Украины время.

Напомним, что сегодня, 25 июня, в рамках рабочего визита в Нидерланды Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

А 24 июня Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Нидерландах.