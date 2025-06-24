Зеленський розкрив деталі зустрічі з Макроном

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: ОПУ

У вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО в Нідерландах. Під час зустрічі сторони обговорили посилення української армії та тиск на Росію.

Про це глава держави повідомив у Telegram. Також про це повідомляє з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб скоординувати наступні спільні кроки та обговорити дипломатичну роботу задля тиску на Росію та збільшення підтримки України.

Лідер України поінформував французького колегу про ситуацію на полі бою та наслідки російських атак проти цивільних. Він зазначив, що критичною потребою України є зміцнення протиповітряної оборони.

Також Зеленський наголосив, що літаки "Міраж" суттєво посилили спроможності української ударної авіації, особливо у знищенні ворожих БпЛА та крилатих ракет.

На полях саміту НАТО лідери також обговорили можливість збільшення кількості "Міражів" та виробництво дронів-перехоплювачів для протидії масованим російським обстрілам цивільної інфраструктури іранськими дронами.

Зокрема, президенти України та Франції також обговорили розширення співпраці між оборонними підприємствами країн. Детальну увагу лідери приділили — розвитку "Коаліції охочих" і подальшій дипломатичній роботі заради досягнення справедливого й тривалого миру.

Водночас президенти обговорили посилення тиску на РФ та запровадження жорсткіших санкцій: зниження граничної ціни на російську нафту та впровадження санкцій проти російського СПГ.

Крім того, Зеленський і Макрон скоординували кроки в межах саміту НАТО в Гаазі та обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Раніше ми інформували, що на полях саміту НАТО в Нідерландах зустрілися Зеленський та Макрон.

Як відомо, у середу, 25 червня, Зеленський зустрінеться із лідером США Дональдом Трампом.