Зеленский раскрыл детали встречи с Макроном

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: ОПУ

Во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Нидерландах. Во время встречи стороны обсудили усиление украинской армии и давление на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Также об этом сообщает с места происшествия журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы скоординировать следующие совместные шаги и обсудить дипломатическую работу для давления на Россию и увеличения поддержки Украины.

Лидер Украины проинформировал французского коллегу о ситуации на поле боя и последствиях российских атак против гражданских. Он отметил, что критической потребностью Украины является укрепление противовоздушной обороны.

Также Зеленский отметил, что самолеты "Мираж" существенно усилили способности украинской ударной авиации, особенно в уничтожении вражеских БпЛА и крылатых ракет.

На полях саммита НАТО лидеры также обсудили возможность увеличения количества "Миражей" и производство дронов-перехватчиков для противодействия массированным российским обстрелам гражданской инфраструктуры иранскими дронами.

В частности, президенты Украины и Франции также обсудили расширение сотрудничества между оборонными предприятиями стран. Детальное внимание лидеры уделили развитию "Коалиции желающих" и дальнейшей дипломатической работе ради достижения справедливого и прочного мира.

В то же время президенты обсудили усиление давления на РФ и введение более жестких санкций: снижение предельной цены на российскую нефть и введение санкций против российского СПГ.

Кроме того, Зеленский и Макрон скоординировали шаги в рамках саммита НАТО в Гааге и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее мы информировали, что на полях саммита НАТО в Нидерландах встретились Зеленский и Макрон.

Как известно, в среду, 25 июня, Зеленский встретится с лидером США Дональдом Трампом.