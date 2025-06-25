Зеленський обговорив з прем’єркою Данії підтримку ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: ОПУ

У середу, 25 червня, у Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Під час спілкування сторони обговорили розвиток оборонного співвиробництва, пріоритети України під час головування Данії в Раді ЄС та подальшу підтримку українських воїнів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Під час зустрічі лідери приділили особливу увагу поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї в Україні, і в Данії. Окремо йшлося про розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.

"Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України", — наголосив Зеленський.

Крім того, лідери обговорили актуальні потреби військових Збройних сил України та можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.

Президент і прем’єр-міністерка обмінялися думками щодо планів на данське головування в Раді ЄС, яке розпочнеться вже за тиждень, з 1 липня. Головний фокус — швидке просування на євроінтеграційному треку та відкриття всіх переговорних кластерів. Глава держави наголосив, що Україна готова до цього та розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.

"Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС", — зазначив Зеленський.

Своєю чергою, Метте Фредеріксен запевнила в продовженні підтримки України. Також вона наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді Європейського Союзу.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами.

Також, 24 червня, Зеленський зустрівся із лідером Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО в Нідерландах.